Attraversamenti più sicuri una strada scolastica e meno auto nel quartiere | ecco il progetto Africano a Colori

Utilizzare l'urbanistica “tattica” per rilanciare la vivibilità di un quartiere, mettendo al centro l'utenza più debole (cioè i pedoni), affinché possa spostarsi con maggiore sicurezza. Al contempo, ridurre “l'invasione” delle macchine, creando una sorta di cuscinetto che ne impedisca l'ingresso.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Il Centro “Un Mondo a Colori” si trasferisce: una nuova sede con spazi più ampi, sicuri e adeguatiFABRIANO - Nuova sede per il Centro Socio-Educativo Riabilitativo Diurno “Un Mondo a Colori”.

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Tunnel Est-Ovest di Cuneo, paura e polemiche: Rischi inaccettabili, servono mezzi più sicuriLettera dei genitori di ragazzi con disabilità gravi alla redazione dopo il guasto a un pulmino nel principale attraversamento sotterraneo della città. Rischi inaccettabili ... targatocn.it

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