Il Centro Un Mondo a Colori si trasferisce | una nuova sede con spazi più ampi sicuri e adeguati

Il Centro “Un Mondo a Colori” si sposta per rispondere alle nuove norme di sicurezza. La decisione deriva dalla necessità di avere ambienti più ampi e sicuri, capaci di accogliere meglio gli utenti. La vecchia sede non soddisfaceva più i requisiti richiesti, e così si è scelto di trasferirsi in una struttura più adeguata. Il nuovo spazio offre maggiore comfort e funzionalità, garantendo un ambiente più protetto. Il trasferimento si è concluso nelle ultime settimane, e ora il centro è operativo nella nuova sede.

FABRIANO - Nuova sede per il Centro Socio-Educativo Riabilitativo Diurno "Un Mondo a Colori". Non si tratta di un semplice cambio di indirizzo, ma di una scelta legata all'esigenza di adeguare gli spazi ai requisiti previsti dalle normative di settore, che nel tempo sono diventate più stringenti per strutture che accolgono persone in situazione di fragilità. A partire dal 15 marzo 2026, l'attività verrà trasferita dall'attuale immobile di via Aldo Moro. L'evoluzione delle disposizioni regionali e dei parametri strutturali impone infatti standard di sicurezza più elevati, che rendono necessario un adeguamento degli spazi.