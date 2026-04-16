Un nuovo progetto prende forma nel quartiere Saione, con AVS che propone una strategia basata su azioni concrete e meno slogan. L’associazione ha condiviso una ricetta che punta a coinvolgere effettivamente la comunità locale, partendo dall’analisi dei documenti ufficiali e adottando un approccio pratico. La comunicazione ufficiale, diffusa dall’ufficio stampa, chiarisce che si tratta di un metodo differente, più concreto, rispetto a quello tradizionale.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE Ufficio stampa AVS e Arezzo 2020 Saione, dopo le ricette di Menchetti arrivano quelle di AVS: “Meno slogan e più PROPOSTE SAIONE quartiere vero” AREZZO – A Saione succede una cosa strana: i cittadini escono di casa, fanno una passeggiata. e invece di parlare del tempo si mettono a discutere di degrado, sicurezza e futuro del quartiere. Incredibile ma vero, è quello che è successo durante il presidio organizzato da Alleanza Verdi e SinistraArezzo 2020, dove tra buche, erba alta e qualche parcheggio creativo è spuntata anche una cosa rara: delle proposte. Perché sì, mentre da anni Saione viene raccontato come il Bronx de’ noantri, chi ci vive continua a dire una cosa semplice: “Oh, ma qui ci si vive davvero”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Saione, ecco la ricetta di AVS: “meno slogan e più quartiere vero”

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