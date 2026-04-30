Global Sumud Flotilla in migliaia al presidio davanti alla Prefettura e poi il corteo | Siamo l' equipaggio di terra blocchiamo tutto

Da torinotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggiornamento delle 21.20 — Dopo circa due ore di corteo pacifico, che ha attraversato corso Giulio Cesare, corso Brescia e lungo Dora Savona in direzione corso San Maurizio, il serpentone formato ancora da centinaia di persone ha raggiunto via Rossini, all’incrocio con via Verdi. Una breve sosta.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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