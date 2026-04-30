Gafi l’attività finanziaria cresce del 36% Caputo | Sosteniamo la transizione delle Pmi

Nel corso dell’ultimo anno, Gafi ha registrato un aumento del 36% nel volume di attività finanziaria, arrivando a 162 milioni di euro. I finanziamenti garantiti sono cresciuti del 47%, mentre le garanzie in essere hanno segnato un incremento del 33%, toccando un totale di 113 milioni di euro. L’ente ha annunciato il proprio sostegno alla transizione delle piccole e medie imprese, evidenziando i numeri raggiunti rispetto all’anno precedente.

Un volume di attività finanziaria a quota 162 milioni con incremento del 36% rispetto al 2024, un importo di finanziamenti garantiti che segna un +47% rispetto all’esercizio precedente mentre le garanzie in essere mostrano un dato del +33%, raggiungendo un valore complessivo di 113 milioni di euro. Sono alcuni dei numeri resi noti in occasione dell’assemblea dei soci di GA.FI. scpa, Confidi vigilato a supporto delle piccole e medie imprese, che ha approvato il bilancio d’esercizio per il 2025. I risultati, rileva una nota, “evidenziano un anno di crescita, che ha segnato per GA.FI. un rafforzamento della propria funzione di ‘prossimità’, nell’affiancamento delle imprese e nel loro accompagnamento sul mercato dei capitali e del credito”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Cyber Index PMI, cresce la consapevolezza digitale delle impreseROMA (ITALPRESS) – E' stato presentato, presso la sede romana di Generali, il terzo Rapporto Cyber Index PMI, l'indice che valuta il livello di... Turismo, transizione green delle Pmi: sfida europea da 6,9 milioni di euroÈ aperto il bando Supporting sustainable competitiveness of tourism SME, finanziato nell’ambito del Single Market Programme, con l’obiettivo di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gafi-Fatf, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo; Antiriciclaggio: il GAFI-FATF promuove il sistema italiano; Banca d'Italia, Rapporto GAFI conferma efficacia dell'attività di supervisione; Banca d'Italia, Rapporto GAFI conferma efficacia dell'attività di supervisione. Banca d'Italia, Rapporto GAFI conferma efficacia dell'attività di supervisione(Teleborsa) - Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato il rapporto di mutua valutazione sul sistema di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e proliferazi ... finanza.repubblica.it Antiriciclaggio, Italia promossa. Gafi: «Efficace la supervisione»Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale ha promosso l'Italia sull'antiriciclaggio. Il Gafi, questo l'acronimo dell'istituzione, ha pubblicato il suo nuovo rapporto ... ilmessaggero.it L’Assemblea dei Soci di GA.FI. Scpa, Confidi Vigilato a supporto delle piccole e medie imprese, ha approvato il Bilancio d'Esercizio per l’anno 2025. ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #confidi #economia #finanza #gafi #impresa #napoliattualità #n - facebook.com facebook