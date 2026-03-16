Attacco aereo su Kiev in pieno giorno | esplosioni nel centro della città

Questa mattina, nel centro di Kiev, si sono ascoltate diversi boati a causa di un attacco aereo. Le autorità ucraine hanno riferito che il raid, effettuato con droni e missili, è stato condotto dalla Russia e si è svolto in pieno giorno, un evento che non avviene frequentemente. La città ha subito esplosioni che hanno suscitato grande attenzione nella zona centrale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raid con droni e missili sulla capitale ucraina. Diversi boati sono stati avvertiti questa mattina nel centro di Kiev, durante quello che le autorità ucraine hanno definito un raro attacco aereo avvenuto in pieno giorno e attribuito alla Russia. Secondo le prime informazioni, l’operazione avrebbe coinvolto diversi droni e almeno due missili, gran parte dei quali sarebbero stati intercettati dal sistema di difesa aerea ucraino. I resti di un drone caduti nel cuore della città. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha riferito che i frammenti di un drone abbattuto sono caduti nel centro della città, senza provocare vittime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Attacco aereo su Kiev in pieno giorno: esplosioni nel centro della città Articoli correlati Leggi anche: Ucraina, attacco di droni su Kiev: esplosioni udite in città – La diretta Leggi anche: Ucraina, attacco aereo russo su Kiev Boati ed esplosioni nel cielo di KIEV: la difesa aerea risponde ai DRONI RUSSI Approfondimenti e contenuti su Attacco aereo su Kiev in pieno giorno... Temi più discussi: Esplosioni sfavillano in cielo: difese aeree ucraine abbattono obiettivi su Kiev; Guerra in Ucraina: attacco russo su Sloviansk, Kiev colpisce Bryansk; Guerra Ucraina, Russia attacca Kharkiv: news oggi 11 marzo; Ucraina, Kiev: 10 vittime civili per attacco russo su Kharkiv. Ucraina, attacco aereo in pieno giorno a Kiev, frammenti caduti nel centro della cittàDiverse esplosioni sono state sentite stamane nel centro di Kiev, mentre le autorità ucraine hanno riferito di un raro attacco aereo in pieno giorno attribuito alla Russia, con diversi droni e almeno ... ansa.it A Kiev attacco con droni in pieno giorno, 'diverse esplosioni'Diverse esplosioni sono state sentite stamane nel centro di Kiev, mentre le autorità ucraine hanno riferito di un raro attacco aereo in pieno giorno attribuito alla Russia, con diversi droni e almeno ... ansa.it A Kiev raro attacco russo con droni in pieno giorno. «Diverse esplosioni» - facebook.com facebook Nelle cancellerie europee e in ambienti Nato cresce il timore che #Putin, sfruttando il caos globale, possa usare l'atomica contro #Kiev. La #Russia, infatti, ora è in stallo nella guerra all' #Ucraina x.com