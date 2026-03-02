Pasdaran | Attaccata petroliera nello stretto di Hormuz

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha attaccato una petroliera collegata agli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. L’incidente si è verificato in una zona strategica e molto trafficata, nota per le tensioni tra le varie potenze coinvolte. La nave interessata è stata colpita in modo da compromettere la sua integrità, senza informazioni ufficiali su eventuali feriti o danni più gravi.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha attaccato una petroliera collegata agli Usa nello Stretto di Hormuz. "La petroliera Athe Nova è in fiamme dopo essere stata colpita da due droni", si legge in una dichiarazione dei Pasdaran.