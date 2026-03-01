Una petroliera è rimasta avvolta dalle fiamme nello Stretto di Hormuz dopo essere stata attaccata dall'Iran. L’incidente ha causato l’evacuazione immediata dell’intero equipaggio, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e stabilizzare la situazione. L’incidente si è verificato in una delle zone strategiche per il traffico marittimo mondiale.

Una petroliera in fiamme nello Stretto di Hormuz e un equipaggio costretto all’evacuazione d’urgenza. È lo scenario che si è materializzato nelle ultime ore al largo della costa dell’Oman, dove la nave cisterna Skylight è stata colpita da testate iraniane mentre attraversava uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo. Le immagini diffuse in rete mostrano lo scafo avvolto dal fuoco e una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Secondo le prime informazioni, l’imbarcazione sarebbe stata centrata a circa cinque miglia nautiche dalla costa omanita. Il rogo non sarebbe ancora stato domato e la nave rischierebbe di affondare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Stretto di Hormuz, petroliera in fiamme dopo l'attacco iraniano

Iran, sequestrata petroliera straniera in Stretto HormuzL’Iran ha sequestrato una petroliera straniera mentre attraversava lo strategico Stretto di Hormuz.

