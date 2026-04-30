Elmas verso il ritorno al Lipsia Napoli su Atta

Elmas potrebbe trasferirsi al Lipsia, mentre il Napoli si sta concentrando su Atta. La situazione del centrocampista macedone sembra ormai definita, con il suo possibile passaggio in Germania. Contemporaneamente, il club partenopeo sta valutando l'acquisto di Atta, attualmente sotto osservazione. Le trattative tra le società sono in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato.

Il futuro di Eljif Elmas sembra già orientato lontano da Napoli. A fine stagione, salvo sorprese, il centrocampista macedone è destinato a rientrare al Lipsia. La ragione è soprattutto economica. Il club azzurro, infatti, ha già in agenda investimenti molto pesanti e difficilmente potrà aggiungere anche il suo riscatto. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. La strategia del Napoli non prevede rivoluzioni profonde. L’idea è quella di intervenire in modo mirato. Ma qualcosa a centrocampo andrà fatto per forza. Soprattutto se, come sembra, Frank Anguissa dovesse davvero partire in estate. In questo quadro, la società deve fare i conti con priorità già definite.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Elmas verso il ritorno al Lipsia, Napoli su Atta Notizie correlate Sant’Elmas vuole restare al Napoli, molto probabile il riscatto dal Lipsia (Schira)Elmas ha aiutato molto Conte a gestire gli infortuni, la sua versalità ha fatto la differenza in casa Napoli. Leggi anche: Elmas, Napoli tratta lo sconto col Lipsia per il riscatto Panoramica sull’argomento Si parla di: MERCATO - Schira: Torino, Obrador verso il ritorno al Benfica; GAZZETTA - Napoli, Rafa Marin, Noa Lang e Marianucci verso il ritorno in estate, il punto. Elmas verso il ritorno al Lipsia, Napoli su AttaForzAzzurri.net - Elmas verso il ritorno al Lipsia, Napoli su Atta Il futuro di Eljif Elmas sembra già orientato lontano da Napoli. A fine stagione, salvo sorprese, il ... forzazzurri.net