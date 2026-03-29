L’attaccante, attualmente in forza alla Nazionale, è al centro di interessi di grandi club che vorrebbero portarlo via dalla Fiorentina. Le trattative sono ferme a causa delle richieste economiche ritenute elevate dalla società viola. La valutazione del giocatore, ex Juventus, è oggetto di discussione tra le parti, mentre il Milan valuta l’ingaggio di giovani talenti per contenere gli investimenti.

Kean al top, il Milan studia l’inserimento di giovani talenti per abbassare le altissime pretese economiche fissate dalla Fiorentina. Il vivace mercato estivo si accende con una nuova intrigante suggestione per completare il reparto avanzato. Il Milan ha messo nel mirino Moise Kean per rinforzare la propria rosa in vista della prossima annata. Strappare il centravanti alla Fiorentina si preannuncia tuttavia un’impresa estremamente complessa. La società viola reputa infatti il proprio tesserato assolutamente incedibile e ha fissato un prezzo altissimo per scoraggiare le pretendenti. L’obiettivo rossonero è regalare all’allenatore un finalizzatore implacabile, ma le resistenze toscane rappresentano un grandissimo ostacolo difficile da superare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kean al top con la Nazionale: quella big prova a strapparlo alla Fiorentina, ma il prezzo spaventa. Quanto vale oggi l’ex Juve

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