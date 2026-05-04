Atta il Napoli lo voleva già a gennaio

Il Napoli ha mostrato interesse per Arthur Atta già nel mese di gennaio, secondo fonti vicine alla società. La squadra partenopea aveva avviato dei contatti con il club dell’attaccante prima della fine del mercato invernale, e l’interesse si è mantenuto nel tempo. Atta, centrocampista di nazionalità ghanese, è stato monitorato da vicino in questi mesi, senza che però si sia concretizzato ancora un trasferimento.