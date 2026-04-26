Napoli per la difesa si guarda in Serie A | Manna lo voleva già la scorsa estate

Il Napoli sta seguendo attentamente il mercato e, secondo fonti italiane, il nome di Federico Gatti sarebbe tra quelli monitorati per la prossima sessione estiva. La società partenopea avrebbe già mostrato interesse in passato, come confermato anche da alcune voci di mercato, e ora il difensore della Juventus sembra rientrare nei piani di rinforzo. La situazione verrà aggiornata nelle prossime settimane.

Federico Gatti finisce nella lista del Napoli per l’estate: il difensore della Juventus è tornato nei radar di Giovanni Manna, secondo quanto rivela Nicolò Schira. Gatti tra Napoli e Premier: il duello per il centrale bianconero. Il ds Manna ha ripreso a valutare il profilo di Gatti come possibile rinforzo per la linea difensiva, un’idea che circolava già la scorsa estate, ma che ora assume contorni più concreti. Il giocatore ha rinnovato il contratto con i bianconeri fino al 2030, elemento che complica qualsiasi trattativa ma non la rende impossibile in un mercato dove le valutazioni cambiano rapidamente. Non è solo il Napoli a muoversi. Come rivela Schira, il Galatasaray ha già chiesto informazioni dirette su Gatti, mentre diversi club della Premier League stanno monitorando la situazione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, per la difesa si guarda in Serie A: Manna lo voleva già la scorsa estate Notizie correlate Leggi anche: Napoli, il sostituto di Romelu Lukaku è un nome già accostato agli azzurri la scorsa estate? Leggi anche: Manna è in dubbio per il prossimo anno dopo la deludente campagna acquisti della scorsa estate (Tmw) Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, le ultime in vista della Lazio: in difesa c'è Beukema. Anguissa verso la panchina; Torna il leader della difesa del Napoli: Conte rilancia Rrahmani per blindare la Champions; Il rientro di Rrahmani per sistemare la difesa: tra errori e caratteristiche il Napoli fa acqua; Riesame della difesa per Santamaria, a Napoli anche il procuratore D'Angelo. Napoli, Rrahmani torna tra i titolari: la difesa ritrova il suo leaderCuore e cervello al servizio di una difesa che senza di lui sbanda clamorosamente. Il rientro di Amir Rrahmani contro la Cremonese assomiglia quasi ad un sospiro di sollievo per il Napoli che nel cors ... napoli.repubblica.it Con Rrahmani in campo il Napoli prende la metà dei gol, in sua assenza ne ha subiti 34 in 23 partiteRrahmani Napoli, i numeri della Gazzetta: senza di lui il Napoli subisce il doppio dei gol. Con lui 0,76 a partita, senza 1,48 ... ilnapolista.it Picchiato in piazza per uno sguardo di troppo: 16enne finisce all'ospedale in provincia di Napoli - facebook.com facebook #Napoli, Hojlund e il gol non assegnato: protesta social x.com