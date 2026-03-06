Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Torino, dove un’ottantenne è stata travolta e ha perso la vita. La vittima, identificata come Paola Aragno, era coinvolta in un sinistro che ha provocato grande dolore nella comunità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarla, le ferite si sono rivelate fatali.

Torino piange la scomparsa di Paola Aragno, l’ottantenne travolta e uccisa questa mattina, venerdì 6 marzo 2026, in un drammatico incidente stradale. La tragedia si è consumata nel cuore della mattinata all’incrocio tra corso Casale e via Bricca, in una zona residenziale dove la donna viveva da tempo. La vittima stava attraversando la strada quando è stata investita in pieno da una Fiat Tipo Cross, che procedeva in direzione dei quartieri Madonna del Pilone e Sassi. L’impatto è stato violentissimo: le condizioni della donna sono apparse critiche fin dai primi istanti, portandola rapidamente in uno stato di arresto cardiaco. Nonostante il... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terribile incidente in Italia: Paola travolta così. Morte atroce

Terribile schianto in Italia, velocità folle ripresa in diretta: morte atroceIl buio della notte correva veloce fuori dal finestrino, interrotto solo dal riflesso delle luci interne che illuminavano una dashboard carica di...

“Ci è caduto dentro, morte atroce”. Orrore in Italia, trovato così dai figliA scoprire il corpo senza vita dell’anziano sono stati i figli, proprietari della struttura agricola in cui si è verificato il dramma.

Contenuti e approfondimenti su Terribile incidente.

Temi più discussi: Lindsey Vonn si allena in palestra a meno di un mese dal terribile incidente: Momenti duri ma sono grata; Terribile incidente in tangenziale all'uscita di corso Regina: morto un uomo; Terribile incidente in A4: auto finisce sotto camion, due morti; Terribile incidente sull’autostrada A1, Cronaca Pescara.

Lindsey Vonn si allena in palestra a meno di un mese dal terribile incidente: Momenti duri ma sono grataLindsey Vonn torna ad allenarsi in palestra a meno di un mese dalla terribile caduta alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e dopo gli interventi ... fanpage.it

Lindsey Vonn torna ad allenarsi in palestra dopo l'incidente sugli sciA quasi un mese dalla terribile caduta nella discesa libera di Milano-Cortina Lindsey Vonn è tornata...in piedi! La fuoriclasse americana, dopo i numerosi interventi chirurgici in Italia e negli USA, ... sport.sky.it

Terribile incidente in galleria, tutto bloccato: 118 e vigili del fuoco sul posto - facebook.com facebook

Terribile incidente di notte sulla SS73. Ci sono cinque feriti in condizioni gravi x.com