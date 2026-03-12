Incidente devastante in Italia la morte atroce Soccorsi impotenti davanti alla scena!

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 80, nella variante di Teramo nota come “lotto zero” in Abruzzo. Due auto si sono scontrate frontalmente, provocando la morte di un uomo di 38 anni. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La scena è apparsa devastante.

Grave incidente stradale in Abruzzo: lungo la strada statale 80, nel tratto della variante di Teramo noto come “lotto zero”, un incidente frontale tra due auto ha causato la morte di un uomo di 38 anni. Lo scontro è avvenuto intorno alle 13:15 del 12 marzo e ha coinvolto una Fiat Punto e una Ford Fiesta. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Incidente sulla statale 80: l’allarme e l’intervento dei soccorsi. Dopo la segnalazione, sul posto è stata attivata la macchina dei soccorsi con l’arrivo dei vigili del fuoco di Teramo e del personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di assistenza, per l’uomo di 38 anni i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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