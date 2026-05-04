Atri Prospettiva | emerge un disavanzo di 1,7 milioni nel bilancio

Nelle ultime analisi sul bilancio comunale si è riscontrato un disavanzo di 1,7 milioni di euro, evidenziando una differenza rispetto all'avanzo dichiarato. La situazione finanziaria del municipio si è complicata, portando la cassa a zero, nonostante la presenza di fondi precedentemente disponibili. Questi dati sollevano domande sulle modalità di gestione delle risorse e sulle cause che hanno portato a questa discrepanza tra le cifre ufficiali e la realtà contabile.

? Cosa scoprirai Come si spiega la differenza tra l'avanzo dichiarato e il disavanzo reale?. Perché la cassa comunale è arrivata a zero nonostante i fondi?. Chi dovrà rispondere dei ritardi nei pagamenti ai fornitori locali?. Come influirà il debito di 12 milioni sui servizi per i cittadini?.? In Breve Parte disponibile in negativo per 12 milioni di euro da ripianare nel prossimo bilancio.. Cassa comunale a zero con anticipazione di tesoreria di quasi 2 milioni di euro.. Debiti fuori bilancio per 760 mila euro più 140 mila euro in attesa.. Ritardo medio pagamenti fornitori di 54 giorni con attesa totale di 91 giorni.. Il Gruppo Prospettiva Atri ha presentato un’analisi dettagliata sui conti del Comune di Atri, evidenziando un disavanzo amministrativo che raggiunge 1 milione e 728 mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atri, Prospettiva: emerge un disavanzo di 1,7 milioni nel bilancio Notizie correlate Leggi anche: Il disavanzo della sanità regionale nel 2025 è di 54 milioni di euro Atri, rischio buco di bilancio: la scuola PNRR corre contro il tempoAd Atri, il destino finanziario della comunità e l’organizzazione scolastica del territorio si trovano sospesi davanti a una scadenza imminente: il...