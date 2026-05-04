È terminata da poco la cerimonia di sorteggio del tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Tra i giocatori in campo, c’è il tennista italiano che dovrà affrontare l’insidia rappresentata dall’avversario in apertura di torneo, per poi sperare di incontrare nei quarti il numero uno del mondo. La competizione si svolge sulla terra battuta capitolina, con numerosi atleti pronti a sfidarsi per il titolo.

Si è conclusa da pochi minuti la cerimonia di sorteggio del tabellone di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Il torneo ATP di Roma conosce il percorso che porterà, domenica 17 maggio, ad eleggere colui che succederà nell’albo d’oro a Carlos Alcaraz, vincitore dello scorso anno. Lorenzo Musetti affronta una tappa importante della sua stagione in una manifestazione nella quale difende la semifinale dello scorso anno. Il toscano, testa di serie numero 8, usufruirà di un bye al primo turno per poi affrontare, al suo esordio, il vincente della sfida tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard ed un giocatore proveniente dalle qualificazioni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Roma 2026, il tabellone di Lorenzo Musetti: superare l’insidia Lehecka per poi ritrovare Djokovic nei quarti

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Il possibile percorso di Lorenzo Musetti verso il titolo agli Internazionali d'Italia! R1 - Bye R2 - Mpetshi Perricard / Qualificato R3 - F. Cerundolo / Tabilo R4 - Lehecka / Ruud QF - Djokovic / Khachanov / Rinderknech / Humbert SF - Zverev / de Minaur / Bublik / x.com

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