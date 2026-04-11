Lorenzo Musetti si prepara a scendere in campo all’ATP500 di Barcellona, torneo che si svolge sulla terra battuta dal 13 al 19 aprile. Il tabellone presenta subito una sfida contro una giovane stella spagnola, e in caso di vittoria, il toscano potrebbe affrontare Vacherot in un eventuale match successivo. La competizione catalana si preannuncia complessa, con Musetti che cerca di ritrovare il ritmo dopo l’esperienza negativa a Montecarlo.

Un tabellone in salita per Lorenzo Musetti, impegnato nell’ ATP500 di Barcellona nelle prossime ore. Dal 13 al 19 aprile il prestigioso torneo catalano terra banco e il toscano spera di trovare quel feeling che a Montecarlo non ha avuto. Complici i tanti problemi fisici degli ultimi due mesi, l’azzurro ha potuto giocare molto poco e il ritmo partita è quello che manca, da associare alla fiducia nel proprio tennis. Un po’ come era accaduto nel Principato, il sorteggio non è stato così benevolo perché dall’altra parte della rete ci sarà da affrontare all’esordio un tennista in grande ascesa come Martin Landaluce (wild card). Un esordio particolarmente ostico per Musetti che rischia non poco al cospetto del giovane iberico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Barcellona, tabellone duro per Lorenzo Musetti: subito una nuova stella spagnola, possibile rivincita con Vacherot

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