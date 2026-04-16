ATP Barcellona 2026 Arthur Fils sfiderà Musetti nei quarti di finale Rublev elimina Sonego

Nella giornata degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona, Lorenzo Musetti ha battuto il francese Corentin Moutet con un doppio 6-3, avanzando così ai quarti di finale. Nella stessa sessione, Arthur Fils affronterà nei quarti di finale il giocatore che ha eliminato Sonego, mentre Rublev ha avuto la meglio su quest’ultimo. La competizione prosegue sulla terra rossa catalana con diversi incontri in programma.

Archiviata la giornata dedicata agli ottavi di finale della parte bassa dell’ATP 500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4. Un match fortemente condizionato dal vento, nel quale il toscano ha saputo individuare le soluzioni più efficaci nei momenti chiave dell’incontro. Sul cammino dell’azzurro ci sarà ora un altro avversario transalpino, di caratura superiore: Arthur Fils. L’attuale numero 30 del mondo ha regolato l’americano Brandon Nakashima (n.33 ATP) con un netto 6-2 6-3, offrendo una prestazione solida e continua.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Barcellona 2026, Arthur Fils sfiderà Musetti nei quarti di finale. Rublev elimina Sonego Notizie correlate ATP Barcellona 2026, Alcaraz vince ma preoccupa. Fils si salva e bene Musetti e SonegoFinita nell’album dei ricordi questa giornata dedicata al primo turno dell’ATP500 di Barcellona (Spagna). Leggi anche: LIVE Sonego-Rublev 2-6, 3-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il russo accede ai quarti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Live Arthur Fils - Lorenzo Musetti - Barcellona Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 17/04/2026; ATP Barcellona 2026, Alcaraz vince ma preoccupa. Fils si salva e bene Musetti e Sonego; Arthur Fils - Terence Atmane 2:1; ATP Barcellona 2026: risultati e sorprese. ATP Barcellona 2026, Arthur Fils sfiderà Musetti nei quarti di finale. Rublev elimina SonegoArchiviata la giornata dedicata agli ottavi di finale della parte bassa dell’ATP 500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, Lorenzo Musetti ha ... oasport.it Musetti-Fils, quarti a Barcellona: in palio l'accesso alla semifinaleLorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona, dove affronterà il francese Arthur Fils. Dopo aver superato lo spagnolo Landaluce e il transalpino Moutet, il ten ... it.blastingnews.com Quarti di finale a Barcellona contro Arthur Fils (ATP 30)! FORZAA facebook Aggiornamento: Vacherot non giocherà a Barcellona! Arthur Fils prende il suo posto da testa di serie e diventa il potenziale avversario di Lorenzo Musetti nei quarti di finale! x.com