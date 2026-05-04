Atene nasce il nuovo Conrad | lusso e design nell’ex Hilton

A Atene è stato inaugurato il nuovo hotel Conrad, situato nell’edificio che precedentemente ospitava l’ex Hilton. La struttura si distingue per il suo stile di lusso e design contemporaneo. Tra i servizi offerti ci sono l’Omega Penthouse, che presenta spazi esclusivi e servizi personalizzati. La riqualificazione dell’edificio ha portato a un cambiamento nel panorama alberghiero della città, puntando a offrire un’esperienza di alto livello ai visitatori.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto del lusso urbano ad Atene?. Quali servizi esclusivi nasconde la nuova Omega Penthouse?. Perché questo resort punta tutto sulla longevità dei suoi ospiti?. Cosa offre la piscina più grande della città?.? In Breve La struttura offre 278 unità con la futura Omega Penthouse entro fine anno.. Oasis ospita la piscina più grande di Atene con ristorante italiano integrato.. Odei Wellness Residence lancerà trattamenti ispirati alla Grecia a partire da maggio.. Il portafoglio Hilton in Grecia conta oltre cinquanta strutture dopo la crescita recente.. Il Conrad Athens The Ilisian inaugura ufficialmente la sua presenza in Grecia trasformando l’ex Hilton Athens in un resort urbano moderno nel cuore pulsante della capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atene, nasce il nuovo Conrad: lusso e design nell’ex Hilton Notizie correlate Dal cuore delle Marche a Milano: nasce l’hub del design di lusso?? Cosa sapere Il gruppo Eurobuilding inaugura Casa Antonelli il 21 aprile in Piazza Duomo a Milano. Ospitalità di lusso nell’oasi Val Pusteria tra legno, design, acqua e trasparenzeI movimenti sono così fluidi da sembrare una danza che trasforma la sauna in un palcoscenico con la scenografia della piscina esterna ispirata alle... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dopo Istanbul, Hilton riaccende anche Atene: aperto il nuovo Conrad nell’ex Hilton Athens; Adams e Debussy, Guadagnino e Castellucci: dove nasce il nuovo?; Euronext apre ad Atene il centro tecnologico: perché la Grecia entra nel cuore operativo dei mercati europei. Il legame tra Atene e Thurii: come nasce la città ideale della Magna GreciaNella Sibaritide, tra i fiumi Crati e Sibari, sorse Thurii, colonia ispirata ad Atene e voluta da Pericle: un progetto politico e urbanistico che portò nella Calabria antica modelli di democrazia, leg ... ecodellojonio.it oggi gita sull'isola di aegina, vicino ad atene x.com Tony La Piccirella, attivista barese della Global Sumud Flotilla, è atterrato a Fiumicino con un volo da Atene dopo essere stato fermato nell’abbordaggio delle imbarcazioni al largo di Creta - facebook.com facebook