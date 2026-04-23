Il gruppo Eurobuilding ha annunciato l'apertura di Casa Antonelli, un nuovo centro dedicato al design di lusso, previsto per il 21 aprile a Milano, in Piazza Duomo. Questo hub collega il distretto produttivo di Servigliano con il mercato internazionale del settore, creando un punto di riferimento per il settore del design di alta gamma. L'inaugurazione si svolgerà in una delle zone più centrali della città.

?? Cosa sapere Il gruppo Eurobuilding inaugura Casa Antonelli il 21 aprile in Piazza Duomo a Milano. L'hub collega il distretto produttivo di Servigliano con il mercato del design internazionale. Il 21 aprile, nel cortile di Palazzo Arcivescovile in Piazza Duomo 16 a Milano, il gruppo Eurobuilding ha inaugurato Casa Antonelli, un nuovo centro creativo che punta a ridefinire i confini tra design e ricerca progettuale. L'evento ha la partecipazione di una platea selezionata composta da profess .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal cuore delle Marche a Milano: nasce l’hub del design di lusso

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