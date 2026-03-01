Ospitalità di lusso nell’oasi Val Pusteria tra legno design acqua e trasparenze

Una nuova struttura a Falzes, nella zona della Val Pusteria, offre ospitalità di lusso tra legno, design e trasparenze. La struttura si distingue per un design curato, l’uso di materiali naturali e un’ampia area dedicata al benessere, con saune e spazi relax. La location si inserisce in un paesaggio montano, puntando a fornire un’esperienza di vacanza all’insegna della libertà e del comfort.

I movimenti sono così fluidi da sembrare una danza che trasforma la sauna in un palcoscenico con la scenografia della piscina esterna ispirata alle terme giapponesi. Mattia Fortunati Rossi, maestro di sauna pluripremiato (campione italiano nel 2023), sventola con vigore le spugne bianche, disegna cerchi nell'aria che diffondono ondate bollenti di aromi, turbini vorticosi di vapore prodotti da sfere di neve che sembrano essersi impregnati della resina dei boschi o degli agrumi di Sicilia. La sauna diventa un tappeto di Aladino che vola seguendo la rotta dell'olfatto. L'Afuguss, così si chiama questa pratica delle gettate di vapore in sauna, all'Hotel Solvie di Falzes è pura arte.