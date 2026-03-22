"> Victoria Fondamentale per Unai Emery. La vittoria per 2-0 dell’Aston Villa contro il Manchester United rappresenta un passo importante in questa stagione. Unai Emery, allenatore del club, ha saputo sfruttare al meglio la situazione dopo il passo falso dei ‘Red Devils’, consolidando così la quarta posizione nella classifica della Premier League. La partita, che si è svolta nel caloroso stadio di Villa Park, ha visto la squadra di Emery dominare il gioco, con un ottimo possesso palla e una strategia ben definita. I gol sono arrivati nei momenti chiave, permettendo ai Villans di accumulare punti preziosi nella corsa verso le posizioni europee. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Villa consolida la posizione tra le prime quattro con vittoria convincente su West Ham.

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