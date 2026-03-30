Tottenham svolta De Zerbi | contratto di 5 anni per salvare gli Spurs

Il Tottenham ha deciso di cambiare allenatore dopo il breve periodo con Igor Tudor, durato 44 giorni e caratterizzato da una sola vittoria in sette incontri. Il club si è affidato a De Zerbi, che ha firmato un contratto di cinque anni. La squadra si trova a un punto dalla zona retrocessione e l’addio di Tudor è stato annunciato nelle ultime ore.

Clamoroso ribaltone al Tottenham: il club londinese, precipitato a un solo punto dalla zona retrocessione, ha interrotto il rapporto con Igor Tudor dopo appena 44 giorni e una sola vittoria in sette partite. Al suo posto, gli Spurs hanno rotto gli indugi per Roberto De Zerbi: l’allenatore bresciano, libero dallo scorso febbraio dopo l’addio al Marsiglia, ha dato la sua disponibilità a subentrare immediatamente per salvare il club dal baratro della Championship. La proposta sul tavolo è di quelle pesanti: un contratto quinquennale (scadenza 2031) e un consistente “bonus salvezza” per convincerlo ad accettare la sfida a stagione in corso, superando le iniziali resistenze del tecnico che avrebbe preferito attendere l’estate. 🔗 Leggi su Serieagoal.it Articoli correlati De Zerbi Tottenham, c’è la svolta! Ore decisive dopo l’apertura del tecnico: ecco l’offerta degli SpursUgarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate. De Zerbi Tottenham, ambiente Spurs già contro il suo possibile approdo in panchina! Non gli hanno perdonato quelle dichiarazioni, retroscena importanteJuventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Aggiornamenti e notizie su Tottenham svolta De Zerbi contratto di... Temi più discussi: Roberto de Zerbi unlikely to take Tottenham role before season’s end; De Zerbi open to Tottenham job if they survive relegation scare; Svolta De Zerbi, è il nuovo allenatore: c’è il sì; Roberto De Zerbi rifiuta il Tottenham | Ritorno in panchina solo dalla prossima stagione (25 marzo 2026). FLASH | Colpo di scena: sarà De Zerbi il nuovo allenatore!De Zerbi al Tottenham: pressing serrato dal parte del club londinese e attenzione alla prossime ore, le quali potrebbero rivelarsi decisive. Come sottolineato da Alfredo Pedullà, l’ormai ex tecnico de ... fantamaster.it Tottenham, De Zerbi adesso ci pensa. Pronto un maxi bonus in caso di salvezzaL'ex tecnico del Marsiglia è la prima scelta per sostituire Tudor sulla panchina degli Spurs. Inizialmente faceva resistenza a rientrare a stagione in corso, ma ora si sta convincendo a ripartire subi ... msn.com Arriva con il Tottenham a +5 sulla zona retrocessione e agli ottavi di Champions League. Se ne va dopo 44 giorni lasciando gli Spurs a +1 sul terzultimo posto e fuori dalla Champions con tanto di disastro portieri. Si conclude così la non felicissima esperienza - facebook.com facebook Sempre più intensi i contatti fra il Tottenham e Roberto De Zerbi. L’ex Marsiglia ha dato un’importante apertura alla destinazione, dopo aver ricevuto un offerta da 5 anni di contratto. Gli Spurs attendono una risposta definitiva nelle prossime ore, prima di passa x.com