Porto San Giorgio gran finale con Leali | folla e fuochi nel cielo

A Porto San Giorgio, le celebrazioni in onore del Patrono si sono concluse con un concerto di Fausto Leali e uno spettacolo di fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, attirato dall’evento musicale e dalla spettacolare esibizione pirotecnica. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e ha rappresentato il momento finale delle celebrazioni religiose e civili in città.

?? Cosa sapere Fausto Leali e fuochi pirotecnici chiudono le celebrazioni del Patrono a Porto San Giorgio. L'affluenza a Piazza Matteotti anticipa la stagione turistica con delegazioni da Ceca, Montenegro e Argentina. Migliaia di persone hanno riempito Piazza Matteotti a Porto San Giorgio per l'ultimo grande appuntamento delle celebrazioni del Patrono, culminato con l'esibizione di Fausto Leali e lo spettacolo pirotecnico sul lungomare Gramsci. Le celebrazioni per il Santo protettore della c .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto San Giorgio, gran finale con Leali: folla e fuochi nel cielo Notizie correlate Festa di San Giorgio 2026 a Portofino con falò, processione e fuochi d'artificioIl Falò di San Giorgio torna ad accendere la celebre piazzetta di Portofino: il borgo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti... Leggi anche: “Tra cielo e terra. L’organo secondo Serassi”, a Urgnano gran finale con Davide Pozzi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: San Giorgio, la città si tuffa nella festa: il via con la fiera, chiude Fausto Leali; Festa di San Giorgio, domani messa Solenne, processione e gran concerto; Concerto, processione e tanto altro. La festa di San Giorgio entra nel vivo; IO SONO IL DIAVOLO: GREG FRA BLUES E PARABOLE A TEATRO A PORTO SAN GIORGIO IL 28 APRILE E A CAMERINO IL 29. San Giorgio, si va verso il gran finale: dalla processione allo show in piazza, tutto quello che c'è da saperePORTO SAN GIORGIO I festeggiamenti in occasione del santo patrono entrano nel vivo. Oggi la processione per le vie con la statua del santo che dà il nome alla città e la ... corriereadriatico.it È Francesco Maria Chelli il sangiorgese dell’anno. «Un onore, ho qui le mie radici»PORTO SAN GIORGIO Proseguono i festeggiamenti previsti per le celebrazioni del santo che dà il nome alla città. E il sangiorgese dell’anno è andato a Francesco ... corriereadriatico.it PORTO SAN GIORGIO - Presentata, questa mattina nella sala consiliare del Comune di Porto San Giorgio la tre giorni di eventi in occasione del Primo Maggio. Visto che l'iniziativa, nata 4 anni fa come programmazione alternativa, ha avuto una partecipazione - facebook.com facebook