Assolto | chiuso l' incubo giudiziario per il quarantaseienne di Napoli

D.S., un uomo di 40 anni di Napoli, è stato assolto questa mattina dal tribunale di Avellino. La decisione arriva dopo che il giudice ha dichiarato che non ci sono prove a suo carico e ha chiuso ufficialmente il procedimento legale a suo nome. La vicenda giudiziaria si è conclusa senza condanna, portando a una fine definitiva del procedimento.

Fine di un incubo per D.S., quarantaseienne di Napoli, che questa mattina è stato assolto dal tribunale di Avellino per non aver commesso il fatto.In particolare l'uomo, residente da anni ad Avellino, era accusato di essersi introdotto, in data 8 aprile 2022, contro la volontà dei proprietari.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Orologi di lusso provento della rapina: imprenditore assolto dopo calvario giudiziario Leggi anche: Scarichi nel canale Cantarone, imprenditore assolto dopo calvario giudiziario Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Benfica assolto per il caso 'Saco Azul', Rui Costa festeggia: Finalmente giustizia; Garlasco, l’ora della verità: Alberto Stasi torna libero? Il mostro giuridico che può ribaltare tutto. Violenze sessuali sulle studentesse, assolto un prof del Benelli. Finisce l’incubo del docente accusato da 5 alunne minorenniLe ragazzine avrebbero anche raccontato che il prof in una occasione, pur avendo a disposizione il bagno dei docenti, si sarebbe intrufolato nel bagno delle alunne. A Pesaro invece il docente sarebbe ... corriereadriatico.it Accusato di stalking: assolto: Per me è la fine di un incuboLa storia di un personal trainer di Cattolica, che nel 2022 fu denunciato dalla ex compagna. Il tribunale lo ha scagionato con formula piena. L’uomo, oggi 56enne: Voglio ricostruirmi una vita. msn.com Omicidio Matilde Sorrentino, assolto il presunto mandante Francesco Tamarisco - facebook.com facebook