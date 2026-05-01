Scarichi nel canale Cantarone imprenditore assolto dopo calvario giudiziario
Il processo riguardante l’imprenditore accusato di aver causato l’inquinamento del canale Cantarone si è concluso con l’assoluzione piena, poiché il giudice ha stabilito che non ci sono prove a suo carico. La vicenda, che ha visto l’imprenditore coinvolto in un lungo percorso giudiziario, si è chiusa davanti alla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Assolto con formula piena “per non aver commesso il fatto”. Si chiude così, davanti alla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la vicenda legata al presunto inquinamento del canale Cantarone, affluente dell’Agnena.Il presidente del collegio, il giudice Antonio Riccio.🔗 Leggi su Casertanews.it
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