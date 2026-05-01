Scarichi nel canale Cantarone imprenditore assolto dopo calvario giudiziario

Il processo riguardante l’imprenditore accusato di aver causato l’inquinamento del canale Cantarone si è concluso con l’assoluzione piena, poiché il giudice ha stabilito che non ci sono prove a suo carico. La vicenda, che ha visto l’imprenditore coinvolto in un lungo percorso giudiziario, si è chiusa davanti alla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.