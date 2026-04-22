Orologi di lusso provento della rapina | imprenditore assolto dopo calvario giudiziario

Un imprenditore residente a Santa Maria Capua Vetere è stato assolto dall’accusa di ricettazione di orologi di lusso provento di rapina. Il giudice monocratico Carla Montanaro ha deciso che il fatto non sussiste, ponendo fine a un lungo procedimento giudiziario. L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Gioia, era stato coinvolto nel processo dopo essere stato accusato di aver acquistato orologi rubati.

Assolto perché il fatto non sussiste. È quanto stabilito dal giudice monocratico Carla Montanaro nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Augellini, residente a Santa Maria Capua Vetere e difeso dall’avvocato Francesco Gioia, finito sotto processo per ricettazione. Secondo l'impianto accusatorio.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Leggi anche: Orologi e borse di lusso per milioni di euro: la rapina choc all'ex senatore leghista Filippi

Leggi anche: Omicidio 1998: assolto dopo 28 anni di calvario

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Frode sul gasolio: sequestrati orologi di lusso e fuoriserie; Truffa del gasolio per riscaldamento: quattordici indagati, sequestri di auto e orologi di lusso; Maxi-frode del gasolio scoperta dalla finanza: 15 indagati e oltre 1 milione in beni sequestrati tra Rolex e Ferrari; Frode sul gasolio, evasi 10 milioni di euro, 15 indagati.

Ladri di orologi di lusso, i nuovi predoni di Milano: banlieue, Montenapo, monopattini e batterie di 4 persone. Allerta per il Gp di Formula 1 a MonzaI predoni degli orologi di lusso. Ovvero vite a perdere e prendere, uno scientifico nomadismo delinquenziale, il pedinamento come fonte di vita giorno dopo giorno, anzi giorno per giorno. E poi: ... milano.corriere.it

Ruzza Orologi svela conti e utili record nel business digitale dell’influencer del lussoLorenzo Ruzza, numeri e strategia del nuovo volto degli orologi di lusso Lorenzo Ruzza, imprenditore milanese e star di TikTok e Instagram, guida oggi ... assodigitale.it

Presi i ladri degli orologi di lusso a Milano, traditi da Tiktok - facebook.com facebook

Orologi di lusso, comprare nuovo è davvero ancora conveniente x.com