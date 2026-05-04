Assenze strategiche a scuola | Rifanno la verifica alla prima lezione utile più complessa Se una classe intera si assenta l’insegnante non ha costruito relazione con gli alunni
Una recente sentenza del Tribunale di Modena ha riacceso il dibattito sulle assenze scolastiche strategiche. Secondo quanto si apprende, alcune assenze vengono pianificate dagli studenti, con l’obiettivo di rifare verifiche alla prima lezione utile, che risulta più complessa. Quando un’intera classe si assenta, l’insegnante non ha avuto modo di instaurare un rapporto con gli alunni. La decisione giudiziaria ha sollevato discussioni sul ruolo delle assenze e sulla relazione tra studenti e docenti.
Una sentenza del Tribunale di Modena ha rimesso al centro una questione che, nelle scuole, è tutt’altro che teorica: che cosa può fare un docente quando gli studenti non si presentano a una verifica? Il principio ribadito è che il voto di profitto non può diventare una punizione. Deve valutare ciò che lo studente sa o non sa, non il fatto che si sia sottratto alla verifica. Ma appena la notizia arriva sui social, la discussione esplode. Perché dietro quella distinzione, apparentemente chiara, molti insegnanti vedono un problema quotidiano: le assenze strategiche, le verifiche evitate, le famiglie che giustificano, il docente lasciato a gestire tutto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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