Assenze strategiche a scuola | Rifanno la verifica alla prima lezione utile più complessa Se una classe intera si assenta l’insegnante non ha costruito relazione con gli alunni

Una recente sentenza del Tribunale di Modena ha riacceso il dibattito sulle assenze scolastiche strategiche. Secondo quanto si apprende, alcune assenze vengono pianificate dagli studenti, con l’obiettivo di rifare verifiche alla prima lezione utile, che risulta più complessa. Quando un’intera classe si assenta, l’insegnante non ha avuto modo di instaurare un rapporto con gli alunni. La decisione giudiziaria ha sollevato discussioni sul ruolo delle assenze e sulla relazione tra studenti e docenti.