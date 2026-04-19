Una lezione d' amore alla scuola Tempesta | gli ex alunni donano un laboratorio nel ricordo di Poldo

Lo scorso 17 aprile, la scuola primaria "Livio Tempesta" ha inaugurato il laboratorio "Navigare tra bit e parole”. C’è un filo invisibile ma indistruttibile che lega il passato e il futuro della "Livio Tempesta": è il filo della memoria e della solidarietà che ha portato al taglio del nastro del.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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