Assenze strategiche a scuola | Rifanno la verifica alla prima lezione utile magari più complessa o con meno aiuti Insegnare ai figli a non scappare davanti alle responsabilità è fondamentale Se una classe intera si assenta l’insegnante non ha costruito relazione con gli alunni

Una recente sentenza del Tribunale di Modena ha acceso nuovamente il dibattito sulle assenze strategiche degli studenti. Secondo quanto emerso, alcuni ragazzi preferiscono saltare le verifiche programmate, aspettando la prima lezione utile che spesso risulta più difficile o con meno supporto. La vicenda mette in luce anche le difficoltà di relazione tra insegnanti e classi, soprattutto quando si verificano assenze di massa, che impediscono di instaurare un rapporto stabile con gli studenti.

Una sentenza del Tribunale di Modena ha rimesso al centro una questione che, nelle scuole, è tutt’altro che teorica: che cosa può fare un docente quando gli studenti non si presentano a una verifica? Il principio ribadito è che il voto di profitto non può diventare una punizione. Deve valutare ciò che lo studente sa o non sa, non il fatto che si sia sottratto alla verifica. Ma appena la notizia arriva sui social, la discussione esplode. Perché dietro quella distinzione, apparentemente chiara, molti insegnanti vedono un problema quotidiano: le assenze strategiche, le verifiche evitate, le famiglie che giustificano, il docente lasciato a gestire tutto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Si parla di: Assenze strategiche a scuola: Rifanno la verifica alla prima lezione utile, magari più complessa o con meno aiuti, Insegnare ai figli a non scappare davanti alle responsabilità è fondamentale, Se una classe intera si assenta, l’insegnante non ha costruito re; Scuola-famiglie: il tabù che non si vuole vedere: droghe, alcol, smartphone e sonno rubato stanno distruggendo il rendimento dei nostri figli.