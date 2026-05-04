Nella notte, un gruppo di antagonisti ha assaltato una pattuglia della polizia durante un’operazione nel centro cittadino. Nel frattempo, il sindaco ha proposto di organizzare una grigliata pubblica per favorire il confronto tra le parti. La prefettura ha invece dichiarato di non autorizzare l’evento e ha confermato di aver avviato le procedure per garantire l’ordine pubblico. La polizia ha riferito di aver risposto a diversi tentativi di provocazione.

«È iniziato l’assedio, è iniziata la guerriglia. Sono ancora in giro i ragazzi di Vanchiglia». Venerdì Primo maggio gli antagonisti di Askatasuna hanno annunciato al microfono l’apertura delle ostilità con le forze dell’ordine. Un momento accuratamente preparato e con tutta probabilità ampiamente desiderato. A scontri avvenuti, i militanti hanno rivendicato con fierezza tutto quanto, tramite un articolo uscito su Infoaut, il loro sito Web di riferimento. «A fronte di un imponente dispositivo di forze dell’ordine, una breccia è stata aperta, il cancello del giardino di via Balbo è stato aperto. Tantissime le persone che inondavano le vie di un quartiere ferito, che in questi mesi ha dato prova di resistenza e di voglia non solo di curarsi le ferite ma di costruire qualcosa di più forte, di nuovo, di vero.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Askatasuna dà l’assalto alla polizia e il sindaco gli offre la grigliata

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