Sconti al corteo del 1 maggio a Torino davanti all' ex Askatasuna la polizia risponde alla carica con idranti

Durante la manifestazione del Primo Maggio a Torino, alcune persone si sono radunate davanti all'ex Askatasuna. La polizia è intervenuta, rispondendo con cariche e utilizzando gli idranti. La scena si è conclusa con alcuni momenti di tensione tra gli antagonisti e le forze dell'ordine. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o altre conseguenze immediate.