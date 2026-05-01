Sconti al corteo del 1 maggio a Torino davanti all' ex Askatasuna la polizia risponde alla carica con idranti

Da virgilio.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la manifestazione del Primo Maggio a Torino, alcune persone si sono radunate davanti all'ex Askatasuna. La polizia è intervenuta, rispondendo con cariche e utilizzando gli idranti. La scena si è conclusa con alcuni momenti di tensione tra gli antagonisti e le forze dell'ordine. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o altre conseguenze immediate.

Corteo del 1 Maggio a Torino, scontri davanti all’ex Askatasuna tra antagonisti e polizia: cariche, lacrimogeni e tensione a Vanchiglia.🔗 Leggi su Virgilio.it

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