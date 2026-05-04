Alle ore 12 di oggi è stata depositata una sola lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Asi, rappresentante del centrosinistra. Con questa presentazione si conclude il mandato dell’attuale presidente, nominato dall’area di riferimento, che ha guidato l’ente fino a ora. La proposta include anche la candidatura della sindaca di Carinaro alla presidenza del nuovo CdA.

Con la presentazione delle liste si archivia definitivamente l’era Pignetti alla guida dell’Asi. Alla scadenza fissata per le ore 12 è stata depositata un’unica proposta per il rinnovo del consiglio d’amministrazione, espressione dell’area di centrosinistra. Nessuna iniziativa, invece, dai banchi del centrodestra, che non ha presentato una propria lista da sottoporre all’attenzione dell’assemblea. La coalizione progressista ha indicato quale presidente la sindaca di Carinaro, Annamaria Dell’Aprovitola, figura di lungo corso all’interno del Partito Democratico. Per quanto riguarda la composizione del nuovo consiglio d’amministrazione, la lista prevede Francesco Di Virgilio in rappresentanza dell’area di Aversa e Giancarlo L’Arco per il territorio di Sparanise, oltre alla riconferma di Nicola Tamburrino.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Asi, lista unica del centrosinistra per nuovo CdA: sindaca di Carinaro indicata alla presidenza

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