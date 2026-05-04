Asfalti da rifare in A14 | autostrada chiusa al traffico per due notti in direzione nord

L’autostrada A14 tra Cesena e Cesena Nord sarà chiusa al traffico nelle notti di giovedì e venerdì per lavori di pavimentazione. La chiusura, che interessa la direzione Bologna, avverrà dalle 21 di giovedì alle 5 di venerdì e dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato. Le operazioni di rifacimento del manto stradale sono programmate per permettere la manutenzione e il miglioramento delle condizioni della strada.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Cesena nord, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: dalle 21 di giovedì 7 alle 5 di venerdì 8 maggio; dalle 22 di venerdì 8 alle 6 di sabato 9 maggio. In alternativa, dopo l'uscita.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Lavori di pavimentazione sulla A14: quattro notti di chiusure in direzione nordSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna, nei seguenti... Doppio incidente tra mezzi pesanti in A14, disagi al traffico per la chiusura del tratto dorico dell'autostrada in direzione sudANCONA - Tre mezzi pesanti, tra cui un'autocisterna di gasolio, si sono scontrati poco dopo le 5 nel tratto marchigiano dell'A14 Bologna-Taranto, in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Asfalto da rifare: un piano da 700mila euro; Asfalti da rifare a Santa Maria di Pisa; Giro d’Italia 2026 a Novara: piano da oltre1 milione per rifare le strade della provincia; Santa Maria di Pisa si sente dimenticata da decenni, buche profonde e asfalto sgretolato: la protesta dei residenti. Asfalti da rifare in A14: autostrada chiusa al traffico per due notti in direzione nordSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Cesena nord, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: dalle 21 di giovedì 7 alle 5 di ... cesenatoday.it Via Francesca da Rimini dissestata dalle radici dei pini: asfalti da rifareVia da Francesca da Rimini a Cattolica, l’asfalto è da rifare di nuovo, le radici dei pini storici hanno creato solchi e gobbe pericolose per i mezzi e per il traffico. Di fatto i lavori di ... ilrestodelcarlino.it AL VIA IL RIFACIMENTO DEGLI ASFALTI SULLA STATALE 16: LAVORI NOTTURNI PER RIDURRE I DISAGI Iniziano le operazioni di ripristino del manto stradale sulla Statale 16, un intervento fondamentale che segue la sostituzione della condotta idrica ef - facebook.com facebook