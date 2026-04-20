Lavori di pavimentazione sulla A14 | quattro notti di chiusure in direzione nord

Per consentire lavori di pavimentazione sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Forlì e Faenza in direzione Bologna sarà chiuso in quattro notti consecutive. Le chiusure si terranno dalle 21 alle 5 nei giorni di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 aprile. Inoltre, il tratto sarà interdetto al traffico dalle 22 di venerdì 24 alle 6 di sabato 25 aprile. Le operazioni riguardano il tratto tra Forlì e Faenza e interessano la direzione nord.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari: nelle tre notti di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 aprile, con orario 21 - 5; dalle 22 di venerdì 24 alle 6 di sabato 25 aprile.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate A14, lavori a Rimini nord: chiusure notturne e modifiche alla viabilitàSulla A14 Bologna-Taranto prende il via un nuovo intervento di ammodernamento della rete autostradale. Leggi anche: A14, lavori tra Forlì e Cesena nord: chiusure notturne e percorsi alternativi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Manutenzioni, terminati i lavori di ripristino pavimentazione in corso Italia e rimossa la transenna; Giardini di via Pieraccini, affidati i lavori di riqualificazione; Anas: limitazioni per lavori di pavimentazione anche sulla statale 280 'Dei Due Mari'; Lavori di pavimentazione sulla A14: quattro notti di chiusure in direzione nord. Anas: limitazioni per lavori di pavimentazione anche sulla statale 280 'Dei Due Mari'Catanzaro - A partire dalle 14 di venerdì 17 aprile, proseguiranno i lavori per il completamento della pavimentazione lungo viale De Filippis, corsia di sorpasso, in direzione Catanzaro, interessato d ... lametino.it Lavori sulla SS19 delle Calabrie: ripartono i cantieri a Polla. Ecco il piano traffico e le deviazioniAl via dal 20 aprile i lavori di nuova pavimentazione sulla SS19 a Polla. Scopri il calendario dei cantieri, le chiusure notturne e i percorsi alternativi per auto e mezzi pesanti ... infocilento.it Eccovi l’appello e le indicazioni dell’esperto della Lipu per effettuare i lavori di ristrutturazione dei marciapiedi senza danneggiare gli alberi… Il sindaco non ha nemmeno preso in considerazione la possibilità di salvare alberi sanissimi e molto utili per la s - facebook.com facebook Via ai lavori di riqualificazione del giardino di via Mazzini x.com