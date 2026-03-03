Doppio incidente tra mezzi pesanti in A14 disagi al traffico per la chiusura del tratto dorico dell' autostrada in direzione sud

Questa mattina sull'autostrada A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud si è verificato un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti, tra cui un'autocisterna di gasolio. L'incidente, avvenuto poco dopo le 5 al km 229, ha causato la ferita di una persona e ha portato alla chiusura del tratto in direzione sud, provocando disagi alla viabilità.

ANCONA - Tre mezzi pesanti, tra cui un'autocisterna di gasolio, si sono scontrati poco dopo le 5 nel tratto marchigiano dell'A14 Bologna-Taranto, in direzione sud, tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud: a causa dell'incidente - avvenuto al km 229 - una persona è rimasta ferita e il tratto autostradale tra i due caselli è stato temporaneamente chiuso e si registrano tre chilometri di code verso Pescara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Dopo il primo incidente, a circa un chilometro prima, nella coda formatasi a seguito dell'evento, si è verificato un secondo schianto che ha coinvolto due ulteriori mezzi pesanti e si è registrato un altro ferito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

