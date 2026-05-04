Nell’aggiornamento sugli ascolti televisivi del 3 maggio, Roberta Valente, notaio in Sorrento, ha ottenuto una vittoria netta contro il programma Racconto di una notte. I dati diffusi mostrano che il suo show ha superato di gran lunga la concorrenza, confermando il suo successo rispetto alla trasmissione rivale. La vittoria si basa sui numeri di ascolto registrati durante la giornata.

I dati degli ascolti tv del 3 maggio assegnano la vittoria a Roberta Valente - Notaio in Sorrento che batte facilmente Racconto di una notte Gliascolti tvdel 3 maggio assegnano la vittoria aRoberta Valente – Notaio in Sorrentoche sperimenta la nuova serata che prevedeun solo episodio delle fiction. Ma questa formula sembra non funzionare benissimo, dato che la serie ha registrato un leggero calo. MaleRacconto di una notte. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Roberta Valente vince di nuovo contro Racconto di una notte

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