Ascolti TV | Domenica 3 Maggio 2026 Roberta Valente 3.423 – 19.7% vince facile contro Racconto di una Notte 1.579 – 11.6%

Domenica 3 maggio 2026, su Rai1, Roberta Valente, notaio in Sorrento, ha ottenuto 3.423 spettatori, con una percentuale del 19,7%. La trasmissione concorrente, Racconto di una Notte, ha registrato 1.579 spettatori, pari all’11,6%. La vittoria di Valente si è concretizzata con un margine di circa due volte gli ascolti del programma rivale.

Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.423.000 spettatori pari al 19.7% di share dalle 21:52 alle 22:59. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.579.000 spettatori con uno share dell’11.6% dalle 22:06 alle 00:13. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 552.000 spettatori (3%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (1.111.000 – 6%) e la presentazione (1.476.000 – 7.7%), Report segna 1.854.000 spettatori pari al 10.3% (Report Plus a 1.315.000 e il 9.2%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 House of Trump – Il Maga Complotto raggiunge.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 3 Maggio 2026. Roberta Valente (3.423 – 19.7%) vince facile contro Racconto di una Notte (1.579 – 11.6%) Notizie correlate Ascolti TV | Domenica 26 Aprile 2026. Roberta Valente domina (20.7%), Racconto di una Notte non va (11.1%)Nella serata di ieri, domenica 26 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3. Ascolti TV | Domenica 19 Aprile 2026. Roberta Valente leader (20.5%), Racconto di una Notte non ingrana (12.8%)Nella serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ascolti tv, Roberta Valente – Notaio in Sorrento vince la prima serata; Ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Ascolti TV domenica 26 aprile, Roberta Valente Notaio in Sorrento stravince (20.7%), Racconto di una notte (11.1%); Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti. Ascolti TV domenica 3 maggio 2026, la sfida tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notteDomenica 3 maggio la serata tv ha visto un altro episodio di Roberta Valente, Notaio in Sorrento su Rai1 contro la soap turca Racconto ... fanpage.it Ascolti tv domenica 3 maggio: Roberta Valente, Racconto di una notte, Che temo che faAscolti tv 3 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it #Cultura Adriana Savarese brilla in “Roberta Valente, notaio a Sorrento”. L’atmosfera suggestiva di Piazza Tasso - facebook.com facebook "Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com