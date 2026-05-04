Ascolti TV | Domenica 3 Maggio 2026 Roberta Valente 3.423 – 19.7% vince facile contro Racconto di una Notte 1.579 – 11.6%

Da davidemaggio.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio 2026, su Rai1, Roberta Valente, notaio in Sorrento, ha ottenuto 3.423 spettatori, con una percentuale del 19,7%. La trasmissione concorrente, Racconto di una Notte, ha registrato 1.579 spettatori, pari all’11,6%. La vittoria di Valente si è concretizzata con un margine di circa due volte gli ascolti del programma rivale.

Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.423.000 spettatori pari al 19.7% di share dalle 21:52 alle 22:59. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.579.000 spettatori con uno share dell’11.6% dalle 22:06 alle 00:13. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 552.000 spettatori (3%). Su Italia1 Zelig On  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (1.111.000 – 6%) e la presentazione (1.476.000 – 7.7%), Report  segna 1.854.000 spettatori pari al 10.3% (Report Plus a 1.315.000 e il 9.2%). Su Rete4 Fuori dal Coro  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  House of Trump – Il Maga Complotto raggiunge.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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