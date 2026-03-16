Ascolti tv Imma Tataranni su Rai1 vince prime time

Da webmagazine24.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La fiction 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5', in onda ieri su Rai1, domina la prima serata con 4.073.000 spettatori, registrando uno share del 23,8%. Medaglia d'argento per Canale 5 che con 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' ha incollato allo schermo 1.679.000 spettatori, pari a uno share del 13,6% mentre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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