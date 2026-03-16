Ascolti tv Imma Tataranni su Rai1 vince prime time

(Adnkronos) – La fiction 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5', in onda ieri su Rai1, domina la prima serata con 4.073.000 spettatori, registrando uno share del 23,8%. Medaglia d'argento per Canale 5 che con 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' ha incollato allo schermo 1.679.000 spettatori, pari a uno share del 13,6% mentre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Ascolti Tv, Affari Tuoi sorpassa La Ruota della Fortuna: Rai1 vince l’Access Prime TimeNews Tv, serata ricca di spunti quella di ieri, martedì 3 febbraio 2026, sul fronte degli ascolti televisivi.

Aggiornamenti e notizie su Imma Tataranni

Temi più discussi: Ascolti tv, Imma Tataranni batte tutti e sfiora i 4 milioni; Ascolti tv domenica 8 marzo, a Imma Tataranni la prima serata: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, chi ha vinto; Ascolti tv ieri (8 marzo): Imma Tataranni affonda Gerry Scotti; Ascolti TV ieri sera, 8 marzo 2026: chi ha vinto tra Imma Tataranni e Il Milionario?.

Ascolti tv ieri 15 marzo: Imma Tataranni vola e Gerry Scotti cade (anche contro De Martino). Le Iene ok senza Veronica GentiliLa fiction con Vanessa Scalera vola oltre i 4 milioni di spettatori, Chi vuol essere milionario al 13,6%, Affari Tuoi supera La Ruota: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv, Imma Tataranni spegne il sogno de Il Milionario. Fazio vs Le Iene: ecco chi ha vintoLa fiction di Rai1 con Vanessa Scalera domina in prima serata e stacca Chi vuol essere milionario? - Il torneo di 10 punti di share. Flop per la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi ... affaritaliani.it

Un'altra vittoria per Imma Tataranni! Il secondo appuntamento con la quinta stagione della fiction ottiene una media di ascolto di più di 4 milioni, pari a uno share del 23.8%. - facebook.com facebook

Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com