Ascolti tv ‘Roberta Valente – Notaio in Sorrento’ vince il prime time col 20,5% di share

Nella prima serata di ieri, la serie televisiva 'Roberta Valente – Notaio in Sorrento' ha ottenuto il 20,5% di share, risultando il programma più visto della serata. La produzione di Rai1 ha attirato un pubblico consistente, superando gli altri programmi trasmessi in quel periodo. I dati di ascolto indicano come questa fiction abbia riscosso un buon riscontro tra gli spettatori.

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la serie 'Roberta Valente – Notaio in Sorrento' che ha totalizzato 3.264.000 telespettatori e il 20,5% di share. Secondo gradino del podio per Canale5 con il programma 'Racconto di una Notte' visto da 1.736.000 telespettatori (share del 12,8%). Terzo posto per 'Report' su Rai3 che è stato seguito da 1.772.000 telespettatori pari al 9,8%. Fuori dal podio sul Nove 'Che Tempo Che Fa' ha interessato 1.500.000 telespettatori (share dell'8,4%) mentre su Italia1 'Zelig On' ha registrato 935.000 telespettatori e il 6,6%. Su Retequattro, invece, 'Fuori dal Coro' è stato seguito da 720.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv 19 aprile: Roberta Valente Notaio in Sorrento (20.5%) batte Racconto di una notte (12.8%)

Ascolti tv domenica 12 aprile: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Zelig onAscolti tv domenica 12 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (12 aprile): Roberta Valente non delude all’esordio, ritorno super di Ranucci e boom Sinner; Ascolti tv ieri 12 aprile, ha vinto Roberta Valente - Notaio in Sorrento (21.6%) Racconto di una notte al 13.3%; Arriva la serie Roberta Valente - Notaio in Sorrento; Ascolti TV ieri sera, 12 aprile 2026: chi ha vinto tra Roberta Valente e Racconto di una Notte?.

Ascolti TV di domenica 19 aprile 2026: Roberta Valente, Racconto di Una Notte e Report i più visti nella prima serataVediamo quali sono stati i programmi più visti nella serata di ieri, domenica 19 aprile 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. comingsoon.it

Ascolti tv, Roberta Valente supera Racconto di una Notte. Report meglio di Che tempo che faGli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento conquistare una media di 3.264.000 ... iltempo.it

Roberta Valente vince ancora negli ascolti tv e si conferma con 3,3 milioni di telespettatori e il 20,5% di share. Merito dei protagonisti Alessio Lapice e Maria Vera Ratti, una coppia di attori che funziona molto bene e di una trama leggera e coinvolgente. La - facebook.com facebook