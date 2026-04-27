ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra roberta valente notaio in sorrento report e fabio fazio

Domenica 26 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi tra loro diversi programmi. Tra questi, si sono distinti un approfondimento su un notaio in provincia di Sorrento, la puntata di Report e l'intervento di Fabio Fazio. Le rilevazioni di ascolto hanno registrato i dati di audience di ciascuna trasmissione, offrendo uno spaccato sulla preferenza del pubblico durante la prima serata.

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 26 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Roberta Valente notaio in Sorrento (Rai 1) con Maria Vera Ratti a chiudere davanti a Report (Rai 3) e Racconto di una notte (Canale 5). Ai piedi del podio Che tempo che fa (Nove), Zelig On (Italia 1), Fuori dal coro (Rete 4), NCIS (Rai 2),Chernobyl (La7) e Foodish (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it

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