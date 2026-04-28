Ascolti tv ieri sera 27 aprile 2026 dallo scontro tra La buona stella e I Cesaroni alla sfida tra Scotti e De Martino

Da ilgiornaleditalia.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i dati Auditel di ieri, lunedì 27 aprile 2026, e lo scontro tra i programmi dei canali Rai e Mediaset Gli ascolti tv di ieri, lunedì 27 aprile 2026, hanno per protagonisti alcuni programmi di punta Rai e Mediaset: ecco i dati Auditel, dallo scontro in prima serata tra il finale della fic.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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