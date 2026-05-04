Ascolti tv domenica 3 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 3 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Roberta Valente. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Zelig On. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 3 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 3 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv domenica 3 maggio: Roberta Valente, Racconto di una notte, Che temo che fa

Notizie correlate

Ascolti tv domenica 26 aprile: Roberta Valente, Racconto di una notteAscolti tv domenica 26 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,...

Ascolti tv domenica 12 aprile: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Zelig onAscolti tv domenica 12 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ascolti tv, Roberta Valente – Notaio in Sorrento vince la prima serata; Ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Ascolti TV domenica 26 aprile, Roberta Valente Notaio in Sorrento stravince (20.7%), Racconto di una notte (11.1%); Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti.

Ascolti TV domenica 26 aprile, Roberta Valente Notaio in Sorrento stravince (20.7%), Racconto di una notte (11.1%)Domenica 26 aprile, la prima serata televisiva ha visto sfidarsi Roberta Valente Notaio in Sorrento su Rai1 e Racconto di una notte su Canale5 ... fanpage.it

Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry ScottiLa fiction con Maria Vera Ratti vince col 20,7% di share, la dizi turca Racconto di una Notte si ferma all’11,1%: tutti i dati Auditel ... libero.it

Vi è piaciuta la puntata di oggi di “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” Tra intrighi, tensioni e momenti emozionanti… ne sono successe davvero di tutti i colori! Qual è stata la scena che vi ha colpito di più #RobertaValente #NotaioInSorrento #Seri - facebook.com facebook

"Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com