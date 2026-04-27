Ascolti tv domenica 26 aprile | Roberta Valente Racconto di una notte

Ascolti tv domenica 26 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 26 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Zelig on. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 26 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 26 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

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