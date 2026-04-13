Domenica 12 aprile 2026, i principali programmi televisivi hanno riscosso diverse preferenze tra il pubblico. Su Rai 1 è andato in onda il film

Ascolti tv domenica 12 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 12 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Zelig on. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 12 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 12 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv domenica 12 aprile: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Zelig on

Roberta Valente - Notaio in Sorrento è la nuova serie tv di Rai 1 con Maria Vera Ratti in onda da domenica 12 aprile: cast, trama e locationMedici, poliziotti, avvocati, insegnanti, assistenti sociali… In tv la fiction ha rappresentato tantissimi mestieri e altrettante professioni.

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