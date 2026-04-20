Nella serata di domenica 19 aprile 2026, su Rai1, il programma con Roberta Valente ha ottenuto il 20,5% di share. La fiction Racconto di una Notte ha registrato un 12,8%. I dati di ascolto sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui numeri assoluti degli spettatori.

Nella serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.264.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.736.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 House of Trump – Attacco al Papa raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Foodish ottiene.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 19 Aprile 2026. Roberta Valente leader (20.5%), Racconto di una Notte non ingrana (12.8%)

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