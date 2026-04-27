Nella serata di ieri, domenica 26 aprile 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.136.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.547.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Chernobyl – Cronologia di un Disastro Nucleare raggiunge.000 spettatori e il %.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 26 Aprile 2026. Roberta Valente domina (20.7%), Racconto di una Notte non va (11.1%)

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