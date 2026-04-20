ASCOLTI TV 19 APRILE 2026 | ROBERTA VALENTE RACCONTO DI UNA NOTTE REPORT DE MARTINO DA FAZIO
Nella serata di domenica 19 aprile 2026, sono stati trasmessi diversi programmi televisivi. Tra questi, uno con Roberta Valente, uno intitolato
ASCOLTI TV 19 APRILE 2026 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 19 aprile 2026 con Roberta Valente, Racconto di Una Notte, Report e lo sport. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa del Papa – x Regina Coeli – x Linea Verde: Il Meglio – x Tg1 + Libri – x + x Pres. Domenica In – x Domenica In – x Domenica In – x Domenica In: I Saluti di Mara – x Da Noi. A Ruota Libera – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Pres. Affari Tuoi – x Affari Tuoi – x Roberta Valente: Notaio in Sorrento...🔗 Leggi su Bubinoblog
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