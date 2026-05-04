Ascolti TV domenica 3 maggio 2026 la sfida tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notte

Domenica 3 maggio la serata tv ha visto un altro episodio di "Roberta Valente, Notaio in Sorrento" su Rai1 contro la soap turca "Racconto di una notte". Ecco tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it

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