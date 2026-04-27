Ascolti TV domenica 26 aprile la sfida tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notte

Domenica 26 aprile, la prima serata televisiva ha proposto due programmi diversi: su Rai1 si è svolta una sfida tra Roberta Valente, notaio a Sorrento, e su Canale5 è andato in onda il film Racconto di una notte. La competizione tra i due appuntamenti ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno potuto scegliere tra un approfondimento legale e una pellicola cinematografica.